Следователи СК предъявили обвинение собственнику обрушившегося в Новосибирске ТЦ

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Новосибирской области» @prokuratura_nso

Следователи СК предъявили обвинение собственнику двухэтажного торгового центра, который обрушился в Новосибирске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.



Напомним, что обрушение конструкций крыши и второго этажа торгового центра на улице Наумова в Новосибирске произошло в среду. Предварительной причиной трагедии названо огромное скопление снега.

В результате инцидента два человека получили травмы. Также скончался один мужчина, извлеченный спасателями из-под завалов. Специалисты на протяжении получаса проводили реанимационные мероприятия, однако спасти пострадавшего не удалось.

Собственника обрушившегося ТЦ Сергея Туркова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека (пункты «а» и «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ).

22 января «Радио 1» передавало, что в Санкт-Петербурге погиб молодой человек, госпитализированный после жёсткого задержания охраной в торговом центре «Сити Молл».
