Следователи СК предъявили обвинение собственнику обрушившегося в Новосибирске ТЦ

23 января 2026, 06:05

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Новосибирской области» @prokuratura_nso

Следователи СК предъявили обвинение собственнику двухэтажного торгового центра, который обрушился в Новосибирске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.





Напомним, что обрушение конструкций крыши и второго этажа торгового центра на улице Наумова в Новосибирске произошло в среду. Предварительной причиной трагедии названо огромное скопление снега.



