Следователи СК предъявили обвинение собственнику обрушившегося в Новосибирске ТЦ
Следователи СК предъявили обвинение собственнику двухэтажного торгового центра, который обрушился в Новосибирске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.
Напомним, что обрушение конструкций крыши и второго этажа торгового центра на улице Наумова в Новосибирске произошло в среду. Предварительной причиной трагедии названо огромное скопление снега.
В результате инцидента два человека получили травмы. Также скончался один мужчина, извлеченный спасателями из-под завалов. Специалисты на протяжении получаса проводили реанимационные мероприятия, однако спасти пострадавшего не удалось.
Собственника обрушившегося ТЦ Сергея Туркова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека (пункты «а» и «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ).
