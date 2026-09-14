Достижения.рф

В Петербурге женщине удалили селезёнку после нападения незнакомца с ножом

Фото: Istock/Gumpanat

В Петербурге незнакомец ударил ножом женщину на улице. Как сообщает телеканал 78.ru, ​пострадавшая находится в реанимации.



Инцидент произошёл днём 12 сентября на проспекте Большевиков. Петербурженка сидела на скамейке и пила кофе, когда к ней подошёл неизвестный в чёрной куртке. Мужчина нанёс ей удар длинным ножом, лезвие которого прошло очень глубоко, и спокойно ушёл с места происшествия.

Жертву экстренно доставили в реанимацию для немедленного оказания помощи. Сейчас она пребывает в тяжёлом, но стабильном состоянии. В ближайшее время врачи выведут её из наркоза. Подруга потерпевшей рассказала, что пациентке удаляли селезёнку и зашивали желудок.

Кроме того, петербурженке поставили дренаж, чтобы не случился пневмоторакс. После случившегося возбудили уголовное дело. Позже правоохранители задержали подозреваемого в нападении 49-летнего мужчину.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0