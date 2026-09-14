Москвичка устроила скандал в супермаркете и получила 14 суток ареста
Москвичку арестовали на 14 суток после конфликта с сотрудниками супермаркета в центре города. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Накануне ранним утром обвиняемая пришла в магазин на Манежной площади. Там она вступила в конфликт с работниками магазина, ругалась и использовала нецензурные выражения.
После вызова полиции женщина не отреагировала на требования сотрудников правоохранительных органов. При задержании дебоширка оказала сопротивление. Суд признал гражданку виновной в мелком хулиганстве и неповиновении законным требованиям полицейских и назначил ей 14 суток административного ареста.
До этого сообщалось об инциденте на одной из улиц столицы. Там москвич обливал зелёнкой прохожих из-за плохого настроения после лечения от наркозависимости.
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