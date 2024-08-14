Авиакатастрофа с участием двух военных самолетов произошла во Франции

Фото: istockphoto/TebNad
Авиакатастрофа с двумя военными самолетами Mirage случилась во Франции на северо-востоке страны, передает BFMTV.
«Авария с участием двух самолетов произошла в Мёрт и Мозель в секторе Коломбе-ле-Бель», — сообщили там.Информацию о моделях самолета в префектуре не подтвердили. Сейчас пилотов ищут, привлечена жандармерия, а также спасатели и управление лесного хозяйства.
«Военные власти сообщат о причинах аварии», — добавили в префектуре.Ранее была информация, что в Греции пилот катапультировался после посадки из-за технических проблем с истребителем Mirage 2000-5.
До этого сообщалось, что в США произвел впечатление «загадочный» российский самолет.
Читайте также:
Лиса чуть не пострадала и-за самолета в Иркутске
Истребители НАТО поднялись в небо из-за российского Ил-20М
Самолет Трампа экстренно посадили в Монтане
Никита Кротов