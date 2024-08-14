Авиакатастрофа с участием двух военных самолетов произошла во Франции

Учительница из Санкт-Петербурга предлагала экс-ученику сдать биоматериалы, поскольку решила от него родить, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. Как уточняется, в полицию обратился отец парня, когда увидел переписку с педагогом, где были не детские подробности.