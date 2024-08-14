Смертельное ДТП произошло в Ленобласти, есть погибшие

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ДТП со смертельным исходом произошло в Ленобласти, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.
Уточняется, что трагедия случилась на подъезде к «Магистральной». По предварительной информации, машина выехала на встречку и столкнулась грузовиком, перевозившим песок. Один человек погиб, обстоятельства произошедшего выясняются.
Накануне ДТП произошло в Калининграде, где водитель иномарки сбил пятерых человек, будучи обнаженным. Трех человек госпитализировали с тяжелыми и средними травмами. Известно, что ранее водителя уже привлекали по административной статье. Его задержали и доставили в отдел для выяснения всех обстоятельств случившегося.
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