В Ростовской области после падения украинского дрона загорелся лес

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В Ростовской области в результате падения обломков украинского беспилотника загорелся лес. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Василий Голубев.
Отмечается, что лесной массив горит в Милютинском районе области. В настоящее время площадь пожара составляет 20 гектаров.
По словам Голубева, угрозы распространения огня на близлежащие населённые пункты нет. К тушению возгорания привлечены все необходимые силы и средства.
Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье над Ростовской областью средствами ПВО и РЭБ были сбиты 18 украинских беспилотников. Всего за минувшую ночь были уничтожены 125 дронов ВСУ над семью регионами России.
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По словам Голубева, угрозы распространения огня на близлежащие населённые пункты нет. К тушению возгорания привлечены все необходимые силы и средства.
Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье над Ростовской областью средствами ПВО и РЭБ были сбиты 18 украинских беспилотников. Всего за минувшую ночь были уничтожены 125 дронов ВСУ над семью регионами России.
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Анастасия Чинкова