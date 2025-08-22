В Башкирии 11-летняя девочка получила пулевое ранение в сердце

22 августа 2025, 10:26

Фото: iStock/scanrail

В Башкирии 11-летняя девочка была госпитализирована с пулевым ранением в сердце. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.





Как рассказал чиновник, девочка получила ранение по неосторожности в Иглинском районе региона. Пуля была из пневматического пистолета. Ребенка доставили в республиканскую больницу в тяжелом состоянии. В результате ранения у нее диагностировали проникающее ранение сердца и травму легкого. Школьница испытывала сильную слабость и боль при дыхании и глотании.





«Хирургам РДКБ требовалась помощь кардиохирургов. Они подали заявку через санитарную авиацию. В детскую больницу оперативно выехал кардиолог РКЦ. Совместно они провели торакотомию – операцию по вскрытию грудной клетки и успешно извлекли пулю», — рассказал Рахматуллин в своем telegram-канале.