В Петрозаводске пикап влетел в пешеходов, среди которых дети
В Петрозаводске проигнорировал сигнал светофора и влетел в толпу пешеходов. Момент ДТП был снят на видео.
Как сообщает telegram-канал «Daily Карелия», пешеходы переходили дорогу на зеленый сигнал светофора на Первомайском проспекте. В этот момент в них въехал пикап. В общем под колесами оказались трое человек, двое из которых подростки 13 и 14 лет. Им потребовалась помощь врачей.
Стало известно, что за рулем автомобиля Dodge RAM находился 52-летний мужчина. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ Петрозаводска.
