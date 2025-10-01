Достижения.рф

В екатеринбургском лицее отравились 12 пятиклассников — версию с распылением опровергли

Школьники попали в больницу в Екатеринбурге — подозревают порошковый энергетик
Фото: Istock / tarabird

В Екатеринбурге 12 учеников пятого класса лицея № 159 были госпитализированы после того, как почувствовали себя плохо в школьной раздевалке перед уроком физкультуры. Telegram-канал «Екатеринбург ЧП» отмечает, что в лицее опровергли информацию о распылении неизвестного вещества.



Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Первоначально в сети появилась информация о возможном распылении неизвестного вещества. Однако в администрации учебного заведения эти сообщения опровергли.

«Ничего не произошло, за информацией — в департамент образования», — заявили в лицее.
Дети могли отравиться, нюхая протеин или играя с порошковым энергетиком. Обстоятельства происшествия продолжают уточняться.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0