В екатеринбургском лицее отравились 12 пятиклассников — версию с распылением опровергли

01 октября 2025, 12:02

Школьники попали в больницу в Екатеринбурге — подозревают порошковый энергетик

Фото: Istock / tarabird

В Екатеринбурге 12 учеников пятого класса лицея № 159 были госпитализированы после того, как почувствовали себя плохо в школьной раздевалке перед уроком физкультуры. Telegram-канал «Екатеринбург ЧП» отмечает, что в лицее опровергли информацию о распылении неизвестного вещества.





Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Первоначально в сети появилась информация о возможном распылении неизвестного вещества. Однако в администрации учебного заведения эти сообщения опровергли.





«Ничего не произошло, за информацией — в департамент образования», — заявили в лицее.