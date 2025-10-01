В Ярославской области осудят мать, которая пьяная выкинула младенца из окна
В Ярославской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении матери, которая выкинула своего месячного сына из окна в состоянии алкогольного опьянения.
Происшествие случилось еще в июне 2002 года на улице Моторостроителей в Тутаеве. Тогда женщина выбросила своего месячного сына в окно из-за крика и плача. Мать находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Дело было приостановлено, так как сразу установить вину женщины не удалось. Расследование возобновили только в этом году. Мать обвиняется по статье 105 («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») УК РФ.
Читайте также: