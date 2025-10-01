В Тайланде труп владелицы рынка Туньяпорн нашли плавающим в канале
В Тайланде труп владелицы крупного рынка в провинции Ратбури нашли плавающим в канале. Об этом сообщает The Thaiger.
Тело 64-летней предпринимательницы Туньяпорн было найдено после ее пропажи 28 сентября. Труп обнаружили возле дома женщины на следующий день. На теле не зафиксировано следов насилия.
По словам родственников Туньяпорн, в последнее время у нее была бессонница, в связи с чем она обратилась за помощью к психиатру. Личное состояние предпринимательницы оценивалось в 258 миллионов рублей. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
