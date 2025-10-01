Достижения.рф

В Тайланде труп владелицы рынка Туньяпорн нашли плавающим в канале

Фото: iStock/Петр Ткаченко

В Тайланде труп владелицы крупного рынка в провинции Ратбури нашли плавающим в канале. Об этом сообщает The Thaiger.



Тело 64-летней предпринимательницы Туньяпорн было найдено после ее пропажи 28 сентября. Труп обнаружили возле дома женщины на следующий день. На теле не зафиксировано следов насилия.

По словам родственников Туньяпорн, в последнее время у нее была бессонница, в связи с чем она обратилась за помощью к психиатру. Личное состояние предпринимательницы оценивалось в 258 миллионов рублей. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0