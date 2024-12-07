В Башкирии двое рабочих застрелили начальника и насмерть забили его жену

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В башкирском Белорецке двое жителей Кемерова застрелили предпринимателя, на которого работали. Также они избили до смерти его жену.
Сначала мужчины решили ограбить своего шефа, сообщает телеграм-канал SHOT. Они забрались к нему в дом и вскрыли сейф, откуда достали деньги, драгоценности и хранившееся там же оружие.
В этот момент бизнесмен вместе с женой вернулся домой. Застигнутые на месте преступления грабители застрелили мужчину, а его супругу связали и жестоко избили. От полученных травм женщина скончалась.
Сразу после этого преступники попытались скрыться на автомобиле Toyota. Однако в Иглинском районе Башкирии их задержали правоохранители, задействованные в плане «Перехват». В салоне машины полицейские обнаружили ружья, патроны и украденные деньги.
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В этот момент бизнесмен вместе с женой вернулся домой. Застигнутые на месте преступления грабители застрелили мужчину, а его супругу связали и жестоко избили. От полученных травм женщина скончалась.
Сразу после этого преступники попытались скрыться на автомобиле Toyota. Однако в Иглинском районе Башкирии их задержали правоохранители, задействованные в плане «Перехват». В салоне машины полицейские обнаружили ружья, патроны и украденные деньги.
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Александр Бойцов