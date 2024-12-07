В Екатеринбурге спецназ задержал бизнесмена, который напал на полицейского

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В Екатеринбурге полиция при силовой поддержке спецназа задержала авторитетного бизнесмена Эдгара Мкртчяна. Он находился в федеральном розыске за избиение сотрудника ГАИ, сообщило агентство Ura.ru.
По информации источника агентства, операция прошла в Октябрьском районе Екатеринбурга 5 декабря.
До этого Мкртчян судили по идентичной статье. Мужчину связывают с ОПГ «Визовские». По некоторой информации, пострадавшим по уголовному делу проходит сотрудник Госавтоинспекция МВД России (ГАИ), которого Эдгар Мкртчян якобы избил в кафе бизнес-центра «Высоцкий» совместно с товарищем в мае.
Ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев сообщил, что в Дагестане задержали общественного деятеля и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова.
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«Мкртчяна подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 111 УК РФ)», — обратил внимание собеседник агентства.
До этого Мкртчян судили по идентичной статье. Мужчину связывают с ОПГ «Визовские». По некоторой информации, пострадавшим по уголовному делу проходит сотрудник Госавтоинспекция МВД России (ГАИ), которого Эдгар Мкртчян якобы избил в кафе бизнес-центра «Высоцкий» совместно с товарищем в мае.
Ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев сообщил, что в Дагестане задержали общественного деятеля и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова.
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Ольга Енгалычева