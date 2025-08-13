В Башкирии ещё два человека отравились привезённой из Сочи чачей

13 августа 2025, 13:30

Фото: iStock/peterscode

В Башкирии трое человек госпитализированы с отравлением чачей, привезённой из Сочи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.





Отмечается, что число пострадавших от суррогатной чачи, в составе которой обнаружен метанол, продолжает расти. Сегодня в городскую клиническую больницу №21 в Уфе поступил 60-летний мужчина с отравлением напитком, который ему дала попутчица. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии в реанимации. Это уже третий пациент с подобным диагнозом.



Также продолжается лечение 30-летнего мужчины, госпитализированного 8 августа. Его перевели из реанимации в токсикологическое отделение, состояние пациента стабильное, наблюдается положительная динамика.





«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, первая пострадавшая скончалась», – отметил министр.