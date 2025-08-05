В Башкирии Lada Granta с шестью детьми вылетела в кювет и перевернулась

05 августа 2025, 20:13

Фото: iStock/huettenhoelscher

В Башкирии перевернулась легковушка с шестью детьми их матерью внутри. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.





Авария произошла днем во вторник, 5 августа, на третьем километре трассы «Сабашево — Акташ» в Гафурийском районе. Женщина за рулем «Лады Гранты» не справилась с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет и перевернулась. В результате трое детей 2, 10 и 11 лет были госпитализированы. За остальными присматривают родственники.

«Установлено, что женщина, посадив своих шестерых детей, поехала купаться в соседнюю деревню», — передает ведомство.

