В Башкирии Lada Granta с шестью детьми вылетела в кювет и перевернулась
В Башкирии перевернулась легковушка с шестью детьми их матерью внутри. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.
Авария произошла днем во вторник, 5 августа, на третьем километре трассы «Сабашево — Акташ» в Гафурийском районе. Женщина за рулем «Лады Гранты» не справилась с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет и перевернулась. В результате трое детей 2, 10 и 11 лет были госпитализированы. За остальными присматривают родственники.
«Установлено, что женщина, посадив своих шестерых детей, поехала купаться в соседнюю деревню», — передает ведомство.В настоящее время полиция выясняет точные обстоятельства произошедшего. Отмечается, что 32-летняя мать может быть оштрафована за нарушение правил перевозки пассажиров.