В Дагестане перевернулась маршрутка с 14 пассажирами
В Дагестане возле населённого пункта Зубутли-Миатли перевернулась маршрутка с 14 пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета РФ.
В результате ДТП есть пострадавшие, которым уже оказывают медицинскую помощь.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса марки «Газель» потерял управление, из-за чего транспортное средство опрокинулось. Сейчас проводится проверка происшествия.
Проверку организовали прокуратура республики и следственное управление Следственного комитета по Дагестану.
На месте аварии работают следователи. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
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