В Башкирии легковушка столкнулась с грузовиком и улетела под прицеп: подробности ДТП

27 октября 2026, 20:14

В Башкирии леговушка улетела под прицеп большегруза, водитель авто погиб

Фото: istockphoto/z1b

На 1478-м километре автодороги Самара — Уфа — Челябинск произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП», опубликовавший кадры с места происшествия.