В Башкирии легковушка столкнулась с грузовиком и улетела под прицеп: подробности ДТП
На 1478-м километре автодороги Самара — Уфа — Челябинск произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП», опубликовавший кадры с места происшествия.
По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля Omoda двигался со стороны Федоровки в направлении Нагаево и столкнулся с попутным грузовиком Renault с полуприцепом. В результате удара легковушка залетела под прицеп.
На опубликованном видео видно, что Omoda получила критические повреждения. У автомобиля снесло крышу, выбило стекла, а детали разлетелись по дороге.
Водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы. Обстоятельства и причины ДТП уточняются.
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