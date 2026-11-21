В Хабаровске трех детей госпитализировали после утечки хлора в бассейне
В Хабаровске трое детей попали в медучреждение после утечки хлора в бассейне. Об этом проинформировали в краевом министерстве здравоохранения.
Согласно информации ведомства, пациентов госпитализировали в краевую больницу имени Пиотровича в состоянии средней тяжести. В следственном управлении уточнили, что пострадали восемь человек, трое из них — несовершеннолетние.
Прокуратура Хабаровского края подтвердила факт утечки хлора и начала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Следственное управление СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области сообщило, что 21 ноября около полудня в бассейне «Дельфин» в Хабаровске произошла авария на подстанции подачи хлора. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ.
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