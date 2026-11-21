Тигр растерзал отца пятерых детей во время сбора бамбука
В Малайзии тигр напал на 65-летнего мужчину в лесу. Об этом информирует национальное агентство Bernama.
В районе Сунгай-Сипут произошло очередное нападение на человека. Жертвой стал местный житель, который в одиночку заботился о пятерых детях.
Мужчина отправился в лес Лата-Серай, чтобы собрать бамбук, но там, вероятно, столкнулся с опасным хищником. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Тело пострадавшего было найдено примерно в 50 метрах от того места, где, предположительно, произошло нападение. Согласно информации источника, этот случай стал вторым подобным трагическим инцидентом в районе за последние несколько месяцев.
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