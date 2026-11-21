21 ноября 2026, 07:51

В Малайзии тигр убил 65-летнего мужчину во время сбора бамбука

Фото: iStock/TonyBaggett

В Малайзии тигр напал на 65-летнего мужчину в лесу. Об этом информирует национальное агентство Bernama.