Около 150 пассажиров остались без багажа в аэропорту Новокузнецка
Около 150 пассажиров остались без багажа в аэропорту Новокузнецка. Об этом пишет SHOT.
Пассажиры рейса Казань — Новокузнецк рассказали, что по прибытии им сообщили об отсутствии багажа, который забыли погрузить в аэропорту вылета. Удивлённые люди пытались связаться с представителями авиакомпании, но не получили ответа. В аэропорту около 150 человек собрались на стойке регистрации, где им предложили написать заявление.
Как утверждают пассажиры, они очень расстроены, поскольку прибыли на горнолыжный курорт Шерегеш (где сегодня открывается сезон) в отпуск, а их вещи остались в чемоданах. Уточняется, что приблизительная дата доставки багажа в Новокузнецк неизвестна.
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