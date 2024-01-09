В Башкирии лопатой пытались отбить стаффорда, который загрыз пекинеса

Фото: istockphoto/Anna-av
Жительница Ишимбая отправилась на прогулку с пекинесом.
Во дворе на улице Ленина на маленькую собаку набросился стаффорд. Shot пишет, что хозяин выгуливал пса без намордника. Стаффорд мёртвой хваткой вцепился в пекинеса. Его пыталась спасти хозяйка. Агрессивный собака накинулась и на неё и разорвала ей руку.
Оттащить агрессивную собаку от мёртвого пекинеса помогли прохожие. Они отталкивали и били пса лопатой.
Хозяин стаффа, со слов местных, всё это время стоял в стороне и просто наблюдал за происходившим. Когда всё закончилось, ушёл с собакой домой.
Хозяйка погибшего пекинеса обратилась в полицию, сейчас проводится проверка.
Владельцу стаффа выписали небольшим штрафом. По данным Shot, агрессивного пса постоянно выгуливают без намордника и спускают с поводка во время прогулок.
Нападение на пекинеса-это не первый случай, когда стафф напал на чужих собак.
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Оттащить агрессивную собаку от мёртвого пекинеса помогли прохожие. Они отталкивали и били пса лопатой.
Хозяйка погибшего пекинеса обратилась в полицию, сейчас проводится проверка.
Владельцу стаффа выписали небольшим штрафом. По данным Shot, агрессивного пса постоянно выгуливают без намордника и спускают с поводка во время прогулок.
Нападение на пекинеса-это не первый случай, когда стафф напал на чужих собак.
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Мария Фирсова