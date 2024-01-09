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В Башкирии лопатой пытались отбить стаффорда, который загрыз пекинеса

09 января 2024, 17:25
Фото: istockphoto/Anna-av

Фото: istockphoto/Anna-av

Жительница Ишимбая отправилась на прогулку с пекинесом.
Во дворе на улице Ленина на маленькую собаку набросился стаффорд. Shot пишет, что хозяин выгуливал пса без намордника. Стаффорд мёртвой хваткой вцепился в пекинеса. Его пыталась спасти хозяйка. Агрессивный собака накинулась и на неё и разорвала ей руку.

Оттащить агрессивную собаку от мёртвого пекинеса помогли прохожие. Они отталкивали и били пса лопатой.


Хозяин стаффа, со слов местных, всё это время стоял в стороне и просто наблюдал за происходившим. Когда всё закончилось, ушёл с собакой домой.

Хозяйка погибшего пекинеса обратилась в полицию, сейчас проводится проверка.

Владельцу стаффа выписали небольшим штрафом. По данным Shot, агрессивного пса постоянно выгуливают без намордника и спускают с поводка во время прогулок.

Нападение на пекинеса-это не первый случай, когда стафф напал на чужих собак.

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#башкирия
#собака
#новости
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«Хаотичный поступок»: Солист «Щенков» раскаялся за обнажённое выступление
Обнажившийся на сцене солист «Щенков» раскаялся в содеянном
09 января 2024, 17:21

Фото: iStock/BrianAJackson

Выступивший на сцене в одном носке на причинном месте солист группы «Щенки» Максим Тесли раскаялся в содеянном, в интервью для Telegram-канала «Mash на Мойке».
Напомним, 8 января Тесли вышел на сцену питерского клуба MOD в одном носке, который прикрывал его гениталии. В ходе выступления носок сполз вниз, и солист остался на сцене абсолютно обнажённым.

9 января певец пытался улететь в Екатеринбург, однако, был задержан в аэропорту Пулково.

Как сообщает «Mash на Мойке», в настоящий момент Тесли находится в Калининском районном суде Петербурга, где ожидает вынесения меры пресечения.

В интервью Telegram-каналу он заявил, что его выступление в одном носке было «абсолютно хаотичным поступком», он также отметил, что раскаивается в содеянном.

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Суд в Екатеринбурге арестовал блогера, глумившегося над военными

Блогер Косенко извинился за то, что бросил своего двухмесячного сына в сугроб
#певец
#санкт-петербург
#концерт
#суд
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Суд в Екатеринбурге арестовал блогера, глумившегося над военными
09 января 2024, 16:44

Фото: iStock/Andrii Zorii

Суд в Екатеринбурге арестовал блогера Артема Оморьяна, который глумился над российскими военными во время стрима, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу суда.
Напомним, 36-летний Оморьян проводил прямой эфир, в ходе которого заявил, что срезал нашивки с одежды погибших российских солдат. «Шутник» был задержан 8 января.

9 января Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Оморьяна на десять суток за мелкое хулиганство, однако, как считает собеседник СМИ, его могут осудить по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ.

Ранее в Петропавловске-Камчатском оштрафовали продавщицу, которая неоднократно негативно высказывалась о российских военных, а также демонстративно включала украинские песни на работе.

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#суд
#хулиганство
#вс арест
#екатеринбург
#блогер
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Ребёнок захлебнулся в бассейне во время корпоратива отца в Перми
09 января 2024, 16:20

Фото: iStock/Lemon_tm

В одном из банных комплексов Перми малолетний ребёнок захлебнулся в бассейне, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Следственный комитет по региону.
«Возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка, по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

При этом, иных подробностей трагедии представитель СК не привёл.

Однако, ранее в Telegram-канал Properm сообщал, что малолетний ребёнок погиб в бассейне одного из банных комплексов микрорайона Гайва (Орджоникидзевский район Перми). По информации СМИ, ребёнок пришёл на новогодний корпоратив вместе со своим отцом.

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Блогер Косенко извинился за то, что бросил своего двухмесячного сына в сугроб

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#бассейн
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#новый год
#смерть
#ребёнок
#ск рф
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Блогер Косенко извинился за то, что бросил своего двухмесячного сына в сугроб
09 января 2024, 15:55

Фото: iStock/opolja

Блогер Сергей Косенко извинился перед своими подписчиками за видеоролик, на котором он бросил своего двухмесячного сына в сугроб, пост он опубликовал на своей странице в социальной сети.
Напомним, в сети разгорелся скандал после того, как Косенко опубликовал видеоролик, на котором кидает своего двухмесячного сына в сугроб.

На ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить в отношении блогера уголовное дело.

После этого Косенко решил принести свои извинения.

«Перед всеми, кого задел ролик, хочу извиниться, я не хотел навредить вам и вашему эмоциональному состоянию. Такое видео, тем более с живыми детьми, не надо повторять», — прокомментировал ситуацию блогер.

При этом, он заявил, что на самом деле бросил в сугроб не ребёнка, а куклу. Лицо же сына он наложил на игрушку уже после, с помощью монтажа.

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#уголовное видео
#блогер
#ск рф
#ребёнок
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Старовойт: В результате обстрела села Горналь погибла женщина
09 января 2024, 15:38

Фото: iStock/Soumen Hazra

В результате атаки на село Горналь Курской области погибла местная жительница, об этом сообщил глава региона Виктор Старовойт в своём Telegram-канале.
«Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Горналь Суджанского района. От осколков погибла женщина. Выражаю соболезнования родным и близким погибшей», — прокомментировал ситуацию Старовойт.

По его словам, в результате атаки также было повреждено два дома. При этом, экстренные службы продолжают подомовой обход пострадавших территорий, отметил Старовойт.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в небе над Курском сбили три беспилотника Вооружённых сил Украины. Ещё несколько вражеских БПЛА ликвидировали над городом Курчатовом и в районе села Горналь Курской области.

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#всу
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В Сочи во время взлёта у самолета разгерметизировалась дверь
09 января 2024, 15:37

Фото: istockphoto/3D_generator

В самолете авиакомпании «Икар», который вылетал из Тюмени в Сочи, разгерметизировалась дверь.
«Известия» сообщают, что после разрешения взлета пилоты прекратили разбег. Потом доложили о срабатывании сигнализации разгерметизации двери. Затем борт вернулся на стоянку.

Telegram-канал «Крыша ТурДома» пишет, что вылет задержали на 11 часов. Ситуацию контролирует транспортная прокуратура.

Ранее сообщалось, что 8 января отменили около 200 рейсов из-за запрета на полеты Boeing 737 MAX.

Специалисты американской авиакомпании United Airlines нашли на самолетах Boeing 737 MAX, которые использует компания, незатянутые болты на дверях.

«Мы зафиксировали случаи [неполадок], возможно, связанные с проблемами при установке дверей, например обнаружили болты, которые необходимо дополнительно затянуть», - сказано в заявлении пресс-службы компании, пишет ТАСС.
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#сочи
#самолет
#новости
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В Новосибирске дали срок продавцу магазина за ребенка в холодильнике
В Новосибирске продавец получил три года условно за ребенка в холодильнике
09 января 2024, 15:29

Фото: istock / Zolnierek

Дзержинский районный суд Новосибирска 9 января вынес приговор в отношении 49-летнего продавца магазина «Мари-Ра», за то что он запер в холодильнике девятилетнего школьника. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент случился в августе 2022 года, когда мальчик сделал замечание сотруднику торгового зала, попросив его убрать просроченные продукты. В ответ продавец закрыл мальчика в холодильном складском помещении и незаконно удерживал его на протяжении некоторого времени.

Мужчина получил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск законного представителя ребенка. С продавца взыскано 100 тысяч рублей в виде компенсации морального вреда.

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#мальчик
#новости
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Mash: В небе над Курском сбили три украинских дрона
09 января 2024, 15:28

Фото: iStock/valio84sl

Три украинских дрона ликвидировали при попытке атаки Курской области, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, три беспилотника Вооружённых сил Украины сбили над столицей региона Курском. Как сообщает Mash, они летели в сторону международного аэропорта имени Гуревича.

Помимо этого, беспилотники были сбиты над городом Курчатовом и в районе села Горналь Курской области.

Известно, что при падении обломков устройства над селом Горналь пострадала женщина. Её госпитализировали в больницу с осколочными ранениями. Состояние пострадавшей оценивается как тяжёлое.

Об иных последствиях попытки атаки пока что не сообщается.

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#курская область
#беспилотник
#всу
#атака
#пострадавшие
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В Казахстане педагога обвинили в издевательствах над приемной дочерью
09 января 2024, 15:25

Фото: istockphoto/geckophotos

В Казахстане учительницу из Алматинской области подозревают в жестоком обращении с приемной дочерью с диагностированной задержкой психического развития.
Издание «КТК» пишет, что 9-летняя девочка жаловалась соседям на приёмную мать. По её словам, она избивает ее, обливает кипятком и выкручивает уши.

Обвиняемая женщина работает учителем географии в школе. Все обвинения девочки отрицает, утверждая, что приемная дочь всё придумала.

Ребёнка изъяли из приемной семьи в детский дом.

«Отвезли ребенка в районную больницу. Врачи осмотрели девочку. Гематомы у ребенка были. Нам дали заключение. Пострадавшая провела в больнице сутки. Ребенка забрали из семьи», —сообщила представитель районного отдела образования Зарина Болекбаева.
Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Учительница, кроме приемной дочери, воспитывает 16-летнего родного сына.

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#казахстан
#дети
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