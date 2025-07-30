Учительница отправляла школьнику множество непристойных фото и видео мастурбации, но избежала тюрьмы

30 июля 2025, 02:32

KRCG: В США учительницу приговорили к пяти годам тюрьмы условно за совращение ученика

Фото: iStock/S_Chum

Учительница из штата Миссури в США избежала тюремного заключения по делу о совращении 16-летнего школьника. Женщина осталась на свободе, хотя отправляла жертве множество непристойных фото и видео. Об этом сообщает телеканал KRCG.





В совращении подростка обвинялась 26-летняя Рикки Линн Лафлин. Она работала в школе города Сент-Джеймс, однако была арестована в октябре 2023 года. Следствие установило, что педагог отправляла своему юному ученику многочисленные непристойные фотографии и видео, включая материалы откровенно сексуального характера с ее участием. На некоторых клипах она мастурбировала.



