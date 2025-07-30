Учительница отправляла школьнику множество непристойных фото и видео мастурбации, но избежала тюрьмы
KRCG: В США учительницу приговорили к пяти годам тюрьмы условно за совращение ученика
Учительница из штата Миссури в США избежала тюремного заключения по делу о совращении 16-летнего школьника. Женщина осталась на свободе, хотя отправляла жертве множество непристойных фото и видео. Об этом сообщает телеканал KRCG.
В совращении подростка обвинялась 26-летняя Рикки Линн Лафлин. Она работала в школе города Сент-Джеймс, однако была арестована в октябре 2023 года. Следствие установило, что педагог отправляла своему юному ученику многочисленные непристойные фотографии и видео, включая материалы откровенно сексуального характера с ее участием. На некоторых клипах она мастурбировала.
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Лафлин также требовала от подростка фотографий его гениталий «в ответ». Отмечается, что однажды она поцеловала его, а затем стала настаивать на сексуальной близости. Школьник отказался.
Девушке были предъявлены серьезные обвинения по большому количеству статей, включая хранение детской порнографии, распространение порнографии несовершеннолетнему и использование ребенка в сексуальных целях.
Лафлин пошла на сделку со следствием. 24 июля она признала себя виновной в создании угрозы благополучию ребенка. В итоге суд назначил ей лишь условный срок лишения свободы продолжительностью в пять лет.