В Башкирии мужчина поджог здание сельсовета и дом культуры из-за детских обид

06 октября 2025, 16:15

Фото: iStock/DarthArt

В Аургазинском районе Башкирии 26-летний мужчина поджег здание Кебячевского сельсовета, дом культуры b неэксплуатируемую пожарную машину детской обиды. Об этом сообщили в прокуратуре региона.