В Башкирии мужчина поджог здание сельсовета и дом культуры из-за детских обид
В Аургазинском районе Башкирии 26-летний мужчина поджег здание Кебячевского сельсовета, дом культуры b неэксплуатируемую пожарную машину детской обиды. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Ночью злоумышленник разбил окно администрации, проник внутрь и поджег шторы и мягкую мебель. После этого он добрался до салона пожарного автомобиля, припаркованного рядом со зданием. Возгорание удалось быстро потушить местным жителям.
Мужчину обвиняют в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества из хулиганских побуждений. Он признал вину и был арестован. Уголовное дело направлено в Гафурийский межрайонный суд для рассмотрения по существу.
По данным правоохранителей, причиной поджогов стали старые детские обиды — несколько лет назад мужчину избили в здании сельсовета. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вспомнил это и решил отомстить.
