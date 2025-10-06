В Долгопрудном эвакуировали ТЦ «Город» из-за пожара на фудкорте
В Долгопрудном в торговом центре «Город» произошёл пожар на третьем этаже, где расположен фудкорт, что вынудило сотрудников центра эвакуировать всех посетителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации очевидцев, возгорание началось в одном из ресторанов грузинской кухни из-за загоревшейся фритюрницы с маслом.
Посетители ТЦ рассказали, что сразу почувствовали запах гари и были выведены на улицу. Некоторые очевидцы помогали спускать коляски с детьми и обеспечивать безопасный выход людей из здания.
На место происшествия прибыли бригады МЧС, которые оперативно приступили к ликвидации возгорания. По предварительным данным, никто не пострадал, однако пожар вызвал сильное беспокойство у посетителей и временное закрытие фудкорта.
Сейчас пожар полностью локализован, и специалисты проверяют безопасность помещений перед возобновлением работы торгового центра.
Читайте также: