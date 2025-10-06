В Долгопрудном эвакуировали ТЦ «Город» из-за пожара на фудкорте

06 октября 2025, 15:50

В ТЦ «Город» в Долгопрудном загорелась фритюрница, посетители эвакуированы

Фото: Istock / Ivan-balvan

В Долгопрудном в торговом центре «Город» произошёл пожар на третьем этаже, где расположен фудкорт, что вынудило сотрудников центра эвакуировать всех посетителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».