В Башкирии мужчина убил и расчленил возлюбленного своей бывшей сожительницы

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Брошенный мужчина убил и расчленил нового парня своей бывшей перед Новым годом в Уфе. Жертву искали с привлечением волонтеров почти три недели. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
36-летний Владислав пропал в пятницу, 27 декабря. Его сестра-близняшка сразу же забила тревогу. Долгое время правоохранители и волонтеры не могли найти никаких зацепок, где находился мужчина.
Только пару дней назад было установлено, что у пропавшего недавно появилась новая девушка Наталья. Сначала допросили женщину, а потом и ее бывшего — 36-летнего Владислава Локотоша. Он практически сразу во всем сознался.
По его словам, он не смог справиться с чувствами и случайно избил до смерти соперника. Чтобы скрыть следы преступления, Владислав расчленил его тело и разложил по пакетам. Останки он спрятал в лесу.
В настоящее время преступник находится под стражей.
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Только пару дней назад было установлено, что у пропавшего недавно появилась новая девушка Наталья. Сначала допросили женщину, а потом и ее бывшего — 36-летнего Владислава Локотоша. Он практически сразу во всем сознался.
По его словам, он не смог справиться с чувствами и случайно избил до смерти соперника. Чтобы скрыть следы преступления, Владислав расчленил его тело и разложил по пакетам. Останки он спрятал в лесу.
В настоящее время преступник находится под стражей.
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Екатерина Коршунова