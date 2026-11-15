В Башкирии мужчина убивал чужой домашний скот и продавал мясо

15 ноября 2026, 20:50

В Башкирии мужчина расстрелял чужих коров на 490 тысяч рублей

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Башкирии завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя, обвиняемого в краже домашних животных. Об этом 15 ноября сообщили в прокуратуре региона.