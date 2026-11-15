В Башкирии мужчина убивал чужой домашний скот и продавал мясо
В Башкирии завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя, обвиняемого в краже домашних животных. Об этом 15 ноября сообщили в прокуратуре региона.
По версии следствия, в период с мая по июль 2026 года мужчина выслеживал и отстреливал коров и лошадей, используя самодельное гладкоствольное ружье. Туши он разделывал в лесу или у себя дома, а полученное мясо продавал в Магнитогорске Челябинской области.
Прокуратура Баймакского района утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело возбудили по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».
Общая сумма материального ущерба, нанесенного владельцам животных, составила 490 тысяч рублей. Обвиняемый полностью признал свою вину.
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