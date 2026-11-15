В одной стране началось нашествие коров

15 ноября 2026, 20:40

Mash: Северную Македонию терроризируют коровы

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Северной Македонии город Крива-Паланка страдает от нашествия коров: более тысячи животных терроризируют местных жителей и уничтожают посевы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.