В одной стране началось нашествие коров
В Северной Македонии город Крива-Паланка страдает от нашествия коров: более тысячи животных терроризируют местных жителей и уничтожают посевы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Четыре года назад одна фермерская семья завела 400 голов скота, однако со временем их численность почти удвоилась. Власти не стали регулировать поголовье, и теперь по улицам города бродит бело-чёрное стадо: животные пугают жителей, становятся причиной ДТП и вытаптывают землю.
Ситуация довела городок до режима ЧС. Мэр Сашко Митовски заявил, что справиться с проблемой можно только путём объявления 30-дневного чрезвычайного положения.
Ранее в США находят обезглавленных коров и обвиняют в этом НЛО. За последние 50 лет зарегистрировано более десяти тысяч подобных инцидентов.
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