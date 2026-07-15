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В Британии коровы насмерть затоптали пенсионера

Фото: iStock/Smederevac

В Великобритании коровы насмерть пенсионера. Об этом сообщает телеканал BBC News.



Трагедия произошла на территории усадьбы Фелбригг-Холл. Мужчина был обычным посетителем, ему было более 70 лет. Врачам не удалось спасти его.

В настоящий момент полиция проводит расследование вместе с управлением по охране труда и технике безопасности. Другие подробности пока неизвестны.

Фелбригг-Холл — это загородная усадьба XVII века в графстве Норфолк. С 1969 года она является собственностью Национального фонда Великобритании. Территория вокруг поместья включает парк, озеро и лес площадью около 211 гектаров.

В октябре сообщалось, что в Великобритании коровы насмерть затоптали женщину, которая выгуливала свою собаку.

Лидия Пономарева

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