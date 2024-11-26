Средства ПВО отражают атаку беспилотников над Салаватом в Башкирии

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На территории башкирского города Салават средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотников, передал Телеграм-канал Mash Batash.
Один из дронов местный житель смог снять на видео. На кадрах можно увидеть аппарат самолетного типа, который летит с характерным звуком на фоне ночного неба.
В канале уточнили, что связались с главой Салавата Альбертом Муталовым. Чиновник заявил, что слышал о беспилотниках, однако официального подтверждения данной информации пока нет.
Позднее ГК ЧС по республике Башкортостан сообщил, что угрозы БПЛА в Салавате нет.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины попытались убить главу Новокаховского городского округа Херсонской области Виталия Гуру и его заместителя, а ещё иных сотрудников администрации. В результате атаки вражеских беспилотников не было пострадавших.
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В канале уточнили, что связались с главой Салавата Альбертом Муталовым. Чиновник заявил, что слышал о беспилотниках, однако официального подтверждения данной информации пока нет.
Позднее ГК ЧС по республике Башкортостан сообщил, что угрозы БПЛА в Салавате нет.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины попытались убить главу Новокаховского городского округа Херсонской области Виталия Гуру и его заместителя, а ещё иных сотрудников администрации. В результате атаки вражеских беспилотников не было пострадавших.
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Ольга Енгалычева