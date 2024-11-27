Средства ПВО в Ростовской области за ночь ликвидировали 10 дронов

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В Родионово-Несветайском районе Ростовской области ночью были уничтожены 10 беспилотных летательных аппаратов благодаря работе средств противовоздушной обороны, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его словам, инцидент обошелся без пострадавших и разрушений на земле. Система ПВО успешно справилась с угрозой, предотвратив возможные последствия.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Башкирии информация об атаке беспилотника на город Салават оказалась ошибочной: объект, принятый за дрон, оказался самолетом Ан-2.
Также бойцам ВС РФ удалось сбить в Курской области американский беспилотник Switchblade 600 из обычного ружья благодаря разлетающейся дроби.
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Ранее «Радио 1» сообщало, что в Башкирии информация об атаке беспилотника на город Салават оказалась ошибочной: объект, принятый за дрон, оказался самолетом Ан-2.
Также бойцам ВС РФ удалось сбить в Курской области американский беспилотник Switchblade 600 из обычного ружья благодаря разлетающейся дроби.
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Мария Моисеева