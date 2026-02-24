В Башкирии подросток ударил сверстника ножом

24 февраля 2026, 14:59

Фото: iStock/Diy13

В Кугарчинском районе Башкирии 17-летний подросток стал фигурантом уголовного дела после конфликта со сверстником. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.





Инцидент произошёл ночью 23 февраля. По версии следствия, между двумя несовершеннолетними на улице произошла ссора, в ходе которой один из них нанёс оппоненту не менее двух ударов ножом — в область живота и руки.



Пострадавшего подростка госпитализировали. Как уточнили в региональном Минздраве, его состояние оценивается как средней тяжести, ему оказывается необходимая медицинская помощь.



В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

