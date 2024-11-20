Поймали на остановке и изнасиловали: жена абаканского душителя Лебедя рассказала, как жила в браке с маньяком

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Дмитрий Лебедь, обвинённый в 5 убийствах и 15 изнасилованиях, получил пожизненное заключение. Маньяк расчетливо и холоднокровно расправлялся со своими жертвами. Но у Абаканского душителя была и другая сторона жизни – он был сыном, братом и заботливым любовником. О жизни Дмитрия Лебедя и откровениях его сожительницы расскажет «Радио 1».
Маньяк с внешностью Винни-Пуха
После того как преступления Абаканского душителя получили огласку, СМИ стали называть Стеллу Комисарову гражданской женой маньяка. Но это не совсем так. Женщина действительно находилась в отношениях с Дмитрием Лебедем, они встречались до его ареста 2,5 года, он мог оставаться у нее на ночь, мог пожить у нее неделю, но в официальном браке они не состояли. Дмитрий делал ей предложения руки и сердца не один раз, но Стелла так и не сказала «да».
Причиной нежелания Комиссаровой вступать в серьезные отношения послужило то, что она сама подвергалась насилию в молодости. В лихие 90-е ее поймали неизвестные на остановке, запихнули в машину, а потом в течении трех дней насиловали восемь человек.
«Мне удалось убежать – они меня забыли привязать, были сильно пьяны. Я выпрыгнула в окно. В полицию ходила. Но там были люди с деньгами… Многие вообще не верили. Говорили: виновата сама. Не знаю почему после этой истории его подпустила, маньяк почему-то достался мне», – вспоминает Стелла в интервью журналистке Саше Сулим.Комиссарова даже не догадывалась, что живет с убийцей и маньяком. Женщина вспоминает Дмитрия внимательным и заботливым. Пара если и ссорилась, то ненадолго. Мужчина никогда не проявлял агрессию в ее адрес. Стелла говорит он даже внешне был похож на Винни-Пуха.
Все проблемы из детстваФото: iStock/Favor_of_God
В том, что у такого хорошего человека как Дмитрий была столь страшная обратная сторона Стелла винит его мать, которая очень плохо к нему относилась в детстве. В семье будущего маньяка было шестеро детей, но именно старшего Диму мать ненавидела. Зимой выгоняла на улицу, ребенку приходилось греться от трубы печки на крыше дома.
«Отец хороший, спокойный. Мама, напротив, очень жесткая. А он был нянькой для младших. Отслужил в армии, поступил в институт на психолога. Но пришлось бросить, нужно учить брата. Устроился работать. Но не протестовал. За покладистость отец даже прозвал его пандой», — говорит Комиссарова.
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Украшения домой не приносил
За два с половиной года отношений со Стеллой Лебедев убил одну девушку, ту, после которой его задержали. Журналисты писали, что украшения со своих жертв маньяк отдавал Комиссаровой, но это не правда. Стелла утверждает, что за все время Дмитрий отдал ей только одно колечко. Сказал тогда, что им клиент за поездку расплатился.
«Я не люблю золото. Ношу серебро. Но мы вместе с ним купили мне кольцо из белого золота. Это единственное украшение от него», — поясняет женщина Саше Сулим.
Убил после размолвки
В интервью Стелла Комиссарова также рассказала про последнюю жертву своего возлюбленного.
«При мне у него была только одна жертва, последняя. Остальные – с 2012 по 2015-й, до нашего знакомства. Причем я потом даже винила себя. Перед этим у нас случилась размолвка. Я уехала к подруге. А он знал их всех. Приезжает, стоит моя машина. И Людмила не захотела его пускать. Но он взял и зашел. А она такая гром-баба, палец в рот не клади. Взяла и огрела доской. Он уезжает. И в ночь с 1 на 2 сентября у него - последняя жертва. Может быть, повлиял этот случай», — рассказывает возлюбленная Лебедя.Фото: iStock/Dejan Mirkovic
А после ночного убийства Дмитрий Лебедев вернулся домой. Абсолютно обычный, женщина ничего даже не заподозрила. Была только одна странность, через несколько дней после убийства у Дмитрия появились деньги.
«Тратил, как в последний раз. Катались по саунам, покупал мне роскошные букеты. Я спросила шуткой: «Димка, ты у меня не гопник случайно, где ты столько взял?». Только посмеялись. На самом деле он брался за любую работу. Я никогда в его дела не лезла. Мысль закралась только тогда. Поймали его через ломбард, когда сдавал золото. Сначала нашли украшения, потом по Глонассу отследили его машину. Она была на месте убийства, стояла там ровно 40 минут», — вспоминает Стелла в интервью.
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Возлюбленная маньяка до последнего не верила в случившееся
О задержании Лебедя Стелла узнала от него самого. Он позвонил и сказал, что его задержали по подозрению в убийстве и нужен адвокат.
«Побежала искать, договариваться. Спорила в соцсетях. Даже в камеру новостей крикнула: «Докажите, что это он!». Я долго не верила. Тем более в письмах он писал: не виноват. До экспертизы, до того, как его отправили в Красноярск. Там и признался, потом показал места, где все было, там нашли вещи жертв», — рассказывает женщина.
После того как Дмитрия осудили, у Стеллы было с ним одно свидание. Возлюбленные три часа без слов просто плакали. Лебедев не оправдывался и не просил прощения, не было смысла.
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