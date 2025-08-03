В Башкирии пьяный водитель в форме полиции с внуком в машине устроил гонки с ГАИ
В Учалинском районе Башкирии пьяный мужчина в форме полицейского попытался скрыться от патруля ДПС с двухлетним ребёнком в салоне. Происшествие случилось в селе Уральск, где бдительные сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль, который петлял по дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
Водитель «семерки» проигнорировал все требования инспекторов ГАИ и попытался скрыться. После непродолжительной погони гонщик был задержан. Им оказался пьяный пенсионер в форме сотрудника МВД.
Выяснилось, что нарушитель не служит в правоохранительных органах и не имеет право носить форму. В салоне автомобиля находился двухлетний внук водителя. Пенсионер отказался проходить медосвидетельствование, а во время оформления протокола достал запасные ключи, вновь сел за руль и попытался уехать, но был остановлен.
Горе-водителю придётся понести наказание за отказ от освидетельствования, незаконное ношение форменной одежды и применение насилия в отношении представителя власти.
Читайте также: