В Башкирии пьяный водитель в форме полиции с внуком в машине устроил гонки с ГАИ

03 августа 2025, 19:31

В Башкирии задержали пьяного лихача в полицейской форме

Фото: Istock/blinow61

В Учалинском районе Башкирии пьяный мужчина в форме полицейского попытался скрыться от патруля ДПС с двухлетним ребёнком в салоне. Происшествие случилось в селе Уральск, где бдительные сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль, который петлял по дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.