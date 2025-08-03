За прыжок на рельсы московского метро мужчине назначили строгое наказание
Москвича арестовали на пять суток за прыжок на рельсы в метро
В Москве суд вынес приговор 25-летнему мужчине, который намеренно совершил прыжок на пути метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.
Инцидент случился на одной из станций Арбатско-Покровской линии, где злоумышленник спрыгнул на рельсы столичного метро.
«Мужчина, находясь на платформе станции метро «Пятницкое шоссе», в нарушение правил пользования московским метрополитеном и требований транспортной безопасности, самовольно спрыгнул на жёсткое основание пути», — сказано в заявлении.Мужчину задержали и завели против него административное дело. В Прокуратуре Москвы подчеркнули, что россиянина ждёт штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей или административный арест на срок до 10 суток за умышленное неисполнение требований транспортной безопасности.
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