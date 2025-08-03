За прыжок на рельсы московского метро мужчине назначили строгое наказание

03 августа 2025, 18:13

Москвича арестовали на пять суток за прыжок на рельсы в метро

Фото: Istock/SychuginaElena

В Москве суд вынес приговор 25-летнему мужчине, который намеренно совершил прыжок на пути метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.





Инцидент случился на одной из станций Арбатско-Покровской линии, где злоумышленник спрыгнул на рельсы столичного метро.

«Мужчина, находясь на платформе станции метро «Пятницкое шоссе», в нарушение правил пользования московским метрополитеном и требований транспортной безопасности, самовольно спрыгнул на жёсткое основание пути», — сказано в заявлении.