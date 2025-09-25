Найденный мертвым экс-чиновник из Петербурга приезжал в Москву на собеседование
Бывший председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Александр Федотов, тело которого нашли под окнами отеля в Шереметьево, приезжал в Москву на собеседование. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Экс-чиновник надеялся устроиться в крупную компанию, но на этапе собеседования якобы получил отказ. После этого он вернулся в гостиницу.
Александр Федотов возглавлял КРТИ с 2022 года. На этой должности он отвечал за проекты, связанные с дорожным строительством, развитием метрополитена и модернизацией транспортной сети города. Однако в 2024-м чиновник неожиданно покинул пост «по собственному желанию».
После ухода из КРТИ он оставался без официальной работы около полутора лет, из-за чего, как пишет канал, страдал депрессией.
