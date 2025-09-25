Найденный мертвым экс-чиновник из Петербурга приезжал в Москву на собеседование

25 сентября 2025, 19:10

Фото: iStock/seb_ra

Бывший председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Александр Федотов, тело которого нашли под окнами отеля в Шереметьево, приезжал в Москву на собеседование. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.