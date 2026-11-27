В Забайкалье школьник попал под грузовой поезд и получил тяжелейшие травмы
В Забайкалье школьник попал под грузовой поезд. Об этом утром 27 ноября сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Уточняется, что трагедия произошла накануне в Атамановке. Скорая срочно доставила несовершеннолетнего в краевую клиническую больницу — к тому моменту пациент уже находился в критическом состоянии. Врачи сделали всё возможное, чтобы спасти ему жизнь, но чуда не случилось. Подросток скончался. Следователи организовали проверку по факту нарушения правил безопасности.
Ранее стало известно, что российский турист выжил после падения с 15-го этажа в открытый бассейн в Паттайе. Предварительно, мужчина потерял равновесие, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Его госпитализировали.
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