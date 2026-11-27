27 ноября 2026, 07:01

В Красноярском крае в ДТП с автобусом и грузовиками 4 человека погибли, 8 пострадали

Фото: канал в MAX «МВД 24»/@mvd24

Четыре человека погибли, ещё восьми потребовалась госпитализация после столкновения рейсового автобуса с несколькими грузовиками в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.