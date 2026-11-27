В Красноярском крае пассажирский автобус столкнулся с несколькими грузовиками
Четыре человека погибли, ещё восьми потребовалась госпитализация после столкновения рейсового автобуса с несколькими грузовиками в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Авария произошла в Иланско-Нижнеингашском округе на 1080-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа выясняют все обстоятельства случившегося.
Полицейские выяснили, что пассажирский автобус, следовавший по маршруту Канск — Иланский, выехал на полосу встречного движения. Там он по касательной сначала задел большегруз Volvo, а затем столкнулся с фурой Dongfeng. Водитель ещё одного грузовика заметил опасность, успел затормозить и не стал участником ДТП, однако его транспортное средство съехало в кювет.
Точное число пострадавших пока устанавливают. В канале «МЧС Красноярского края» на платформе MAX уточнили, что прибывшие на место спасатели деблокировали водителя автобуса и оказали помощь тем, кто получил травмы — некоторых эвакуировали на носилках. Предварительно, в результате случившегося погибли четыре человека, ещё восемь доставили в больницы с травмами различной степени тяжести.
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