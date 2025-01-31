Похищенную возле тюменской школы девочку нашли в Саратовской области

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Пропавшую 13-летнюю девочку Сашу, которую похитили возле школы в селе Княжеве (Тюменская область), нашли в Саратовской области. Об этом пишет телеграм-канал Ural Mash.
Накануне взрослый мужчина и молодой парень подкараулили школьницу, затолкали её в серый автомобиль Kia Rio и увезли в неизвестном направлении. По данным канала, в машине ещё находилась женщина.
Предварительно, автомобиль заметили сотрудники ГИБДД. С девочкой всё в порядке, сообщает Ural Mash.
Ранее стало известно, что похитители подростка — представители цыганской диаспоры. Выдвигалась версия, что, возможно, они похитили девочку, чтобы насильно выдать её замуж.
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Предварительно, автомобиль заметили сотрудники ГИБДД. С девочкой всё в порядке, сообщает Ural Mash.
Ранее стало известно, что похитители подростка — представители цыганской диаспоры. Выдвигалась версия, что, возможно, они похитили девочку, чтобы насильно выдать её замуж.
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Анастасия Чубина