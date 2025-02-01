Увезли к цыгану-жениху? Подробности похищения 13-летней школьницы под Тюменью, что на самом деле произошло с семиклассницей

Фото: iStock/m-gucci
Новость о похищении 13-летней школьницы под Тюменью облетела все федеральные СМИ. 31 января семиклассница села в серую Kia Rio возле школы и больше не выходила на связь. Свидетели рассказали о случившемся директору, которая впоследствии сообщила сотрудникам правоохранительных органов и родителям.
Подробности похищения несовершеннолетней девушки из села Княжево Тюменского района читайте в материале «Радио 1».
Фото: iStock/Jedraszak
Дело в том, что юная Саша живет с родителями, братьями и сестрами. Мама девочки Ольга — русская, а у папы Дмитрия есть цыганские корни. За пару недель девушка начала с кем-то активно переписываться, мама это заметила, но с кем именно общается дочь, уточнять не стала. Накануне своего исчезновения девочка поделилась с подругами, что нашла себе «жениха» через приложение и теперь очень волнуется перед встречей с ним.
В день похищения Александру караулили возле школы двое мужчин цыганской национальности. После уроков из здания школы вышли три подруги, среди них была 13-летняя Саша. На кадрах, которые были обнародованы Следственным комитетом, запечатлено, как девочки находились у входа. После семиклассница отошла от одноклассниц и направилась к молодому человеку в капюшоне, который вышел из машины. Незнакомец взял девочку под руку, усадил в автомобиль и увез ее в неизвестном направлении.
В этот же день в Тюменской области объявили в розыск транспортное средство с регистрационными знаками номер 290. Сотрудники полиции попытались проверить соцсети девочки, но все переписки оказались стерты. Телефон девочки был недоступен после того, как она села в машину. В ходе расследования предполагалось, что Александру хотят насильно выдать замуж. К розыску девочки присоединилась общественная организация цыган «Штар».
Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko
Оперативникам удалось вычислить направление движения серой Kia Rio, на которой увезли девочку. Спустя почти двое суток пропавшую школьницу нашли в Саратовской области, у города был введен план «Перехват». Почти в двух тысячах километрах от дома девочки автомобиль был остановлен саратовскими сотрудниками Госавтоинспекции. Все пассажиры автомобиля, включая несовершеннолетнюю, в настоящее время находятся в отделении полиции. Проводятся мероприятия по установлению всех деталей инцидента.
Читайте также:
Полиция Британия долгие годы позволяла бандам мигрантов насиловать детей
В российском регионе прохожие дважды ограбили умершего в машине мужчину
Baza: девочка убила ножом бабушку в Москве за то, что та не дала ей погулять
Не все так просто
Фото: iStock/Jedraszak
Дело в том, что юная Саша живет с родителями, братьями и сестрами. Мама девочки Ольга — русская, а у папы Дмитрия есть цыганские корни. За пару недель девушка начала с кем-то активно переписываться, мама это заметила, но с кем именно общается дочь, уточнять не стала. Накануне своего исчезновения девочка поделилась с подругами, что нашла себе «жениха» через приложение и теперь очень волнуется перед встречей с ним.
В день похищения Александру караулили возле школы двое мужчин цыганской национальности. После уроков из здания школы вышли три подруги, среди них была 13-летняя Саша. На кадрах, которые были обнародованы Следственным комитетом, запечатлено, как девочки находились у входа. После семиклассница отошла от одноклассниц и направилась к молодому человеку в капюшоне, который вышел из машины. Незнакомец взял девочку под руку, усадил в автомобиль и увез ее в неизвестном направлении.
Серая Kia Rio в розыске
В этот же день в Тюменской области объявили в розыск транспортное средство с регистрационными знаками номер 290. Сотрудники полиции попытались проверить соцсети девочки, но все переписки оказались стерты. Телефон девочки был недоступен после того, как она села в машину. В ходе расследования предполагалось, что Александру хотят насильно выдать замуж. К розыску девочки присоединилась общественная организация цыган «Штар».
«Председатель Гена Виноградов подчеркнул, что местные жители – молдавские цыгане не имеют к пропаже ребенка никакого отношения. Сейчас он разбирается по своим каналам, обзванивает общины по всей стране», — сообщали в информационном центре Правительства Тюменской области.
В Подмосковье подростки избили прохожего молотком и сняли это на видео
Найдена в Саратове
Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko
Оперативникам удалось вычислить направление движения серой Kia Rio, на которой увезли девочку. Спустя почти двое суток пропавшую школьницу нашли в Саратовской области, у города был введен план «Перехват». Почти в двух тысячах километрах от дома девочки автомобиль был остановлен саратовскими сотрудниками Госавтоинспекции. Все пассажиры автомобиля, включая несовершеннолетнюю, в настоящее время находятся в отделении полиции. Проводятся мероприятия по установлению всех деталей инцидента.
«Такое распространено не только среди цыган, но и в других этнических группах населения нашей большой страны, да и не только нашей. С точки зрения обычаев — всё нормально, это исторические традиции, право на самоопределение и часть охраняемой культуры. Но всё это хорошо только тогда, когда все стороны не против, включая невесту. А также при условии адекватного и должного к ней отношения во время обряда. По сути, это такой квест или игра на старый лад. Если же родители похищенной девушки напишут заявление в полицию — это повод для возбуждения уголовного дела с внушительными сроками наказания — от пяти до двенадцати лет лишения свободы. Так что «жениху» может грозить реальный срок за подобные действия», — цитирует слова руководителя юридического департамента московской коллегии адвокатов Никиты Тарновского aif.ru.
Читайте также:
Полиция Британия долгие годы позволяла бандам мигрантов насиловать детей
В российском регионе прохожие дважды ограбили умершего в машине мужчину
Baza: девочка убила ножом бабушку в Москве за то, что та не дала ей погулять
Елена Генералова