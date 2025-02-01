В начале 2025 года Илон Маск жестко высказался в адрес британского премьер-министра Кира Стармера, призвав его уйти в отставку. Маск обвинил Стармера в том, что тот закрывал глаза на массовые изнасилования мигрантами британских девочек и способствовал тому, что банда насильников ушла от наказания, несмотря на очевидность их вины.