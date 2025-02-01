В российском регионе прохожие дважды ограбили умершего в машине мужчину

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В российском регионе дважды прохожие ограбили умершего в машине мужчину, сообщает кемеровское ГУ МВД. По информации ведомства, сначала проходивший мимо мужчина забрал у покойника телефон и сорвал с шеи золотую цепочку, затем другая местная жительница сняла у мужчины кольцо с пальца.
«Спустя несколько часов заметившие машину две прохожие вызвали скорую медицинскую помощь, а одна из них решила проверить пульс мужчины. Заметив у него на шее ювелирное изделие, она похитила цепь. Украшение злоумышленница сдала в ломбард», — пишет «Ciбдепо», отмечая, что подозреваемые установлены, а в полиции возбуждены уголовные дела.Тем временем в Москве будут судить хозяина квартиры, который наблюдал через скрытую камеру за двумя девушками, арендовавшими у него квартиру. Как сообщает АГН «Москва», мужчину обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни и использовании запрещенных средств для слежки. Свою вину арендодатель признал.
«Фигурант установил в своей квартире специальные технические средства, а именно цифровой видеорегистратор, предназначенный для получения видеоинформации со звуковым сопровождением. С помощью указанного устройства обвиняемый осуществлял наблюдение за двумя девушками, которые арендовали его квартиру», — приводят в агентстве сообщение ГСУ СК РФ по Москве.Читайте также:
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Данил Пономарев