В российском регионе прохожие дважды ограбили умершего в машине мужчину

В российском регионе дважды прохожие ограбили умершего в машине мужчину, сообщает кемеровское ГУ МВД. По информации ведомства, сначала проходивший мимо мужчина забрал у покойника телефон и сорвал с шеи золотую цепочку, затем другая местная жительница сняла у мужчины кольцо с пальца.