В Башкирии школьница отравилась после приема препарата для похудения

12 ноября 2026, 16:07

Baza: в Стерлитамаке школьница отравилась после приема препарата для похудения

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В башкирском Стерлитамаке малолетнюю девушку госпитализировали с отравлением после приёма препарата для похудения «Молекула Плюс». Об этом сообщает Telegram-канал «База».