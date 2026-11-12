В Башкирии школьница отравилась после приема препарата для похудения
В башкирском Стерлитамаке малолетнюю девушку госпитализировали с отравлением после приёма препарата для похудения «Молекула Плюс». Об этом сообщает Telegram-канал «База».
По данным источника, подросток принимала средство периодически, однако недавно выпила сразу восемь таблеток, после чего ей резко стало плохо. Прибывшая скорая доставила школьницу в городскую детскую больницу с отравлением в состоянии средней тяжести.
В начале 2026 года «Молекула Плюс» приобрела популярность в TikTok — школьницы публиковали ролики с результатами похудения. Однако после нескольких случаев госпитализации подростков с тахикардией и скачками давления препарат удалили с торговых площадок. Позже выяснилось, что в составе таблеток содержится сибутрамин — вещество, способное вызывать серьёзные нарушения в работе сердца и психики.
Как выяснила «База», официальный производитель «Молекулы Плюс» не указан, а сведения о государственной регистрации препарата отсутствуют в реестрах ЕАЭС. При этом на упаковках в качестве страны производства значится Германия.
Читайте также: