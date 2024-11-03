В Башкирии сошли с рельсов 22 вагона с углем, жертв и пострадавших нет

В Башкирии этой ночью, 3 ноября, сошли с рельсов 22 вагона с углем, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем телеграм-канале. Авария произошла на перегоне Пост 28 километр — Пост 21 километр.