В Башкирии сошли с рельсов 22 вагона с углем, жертв и пострадавших нет

Видео: Приволжская транспортная прокуратура
В Башкирии этой ночью, 3 ноября, сошли с рельсов 22 вагона с углем, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем телеграм-канале. Авария произошла на перегоне Пост 28 километр — Пост 21 километр.
«Произошел сход с рельс 22 вагонов, груженных углем. В результате происшествия пострадавших нет. Обстоятельства устанавливаются», — указано в заявлении ведомства.В надзорном органе добавили, что к месту происшествия выехал восстановительный состав со станции «Дема», задержек в движении других поездов удалось избежать.
«Уфимская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — подытожили в прокуратуре.Читайте также:
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