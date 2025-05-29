В Башкирии трехнедельный малыш погиб из-за возгорания включенного фена в кроватке

29 мая 2025, 13:54

Фото: iStock/Kseniia Kapris

Трехнедельный младенец, получивший ожоги третьей-четвертой степени из-за возгорания фена, сегодня скончался в городе Октябрьский в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.





По данным ведомства, отец оставил работающий фен в детской кроватке, где находился ребенок, пока мать отводила старших детей в садик. В результате вспыхнул огонь, который сначала распространился на покрывало и матрас, а после — на одежду малыша. Отмечается, что пожар произошел 26 мая.

«Рассматривается несколько последствий возникновения горения, в том числе и загорание из-за фена и гелиевых шаров», — говорится в сообщении.