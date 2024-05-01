В Башкирии ураганный ветер сорвал крышу сельской школы

Фото: МЧС Башкортостан
Ураганный ветер привел к частичному срыву крыши сельской школы в Башкирии. Об этом 1 мая сообщили в ГУ МЧС по республике.
«Вследствие прохождения неблагоприятных погодных явлений произошел частичный срыв кровли со здания СОШ деревни Узбяково по улице Школьной в Гафурийском районе республики», — заявили в ведомстве.На улице Школьной в деревне Узбяково, Гафурийский район, часть профнастила оторвалась от кровли здания площадью 450 квадратных метров из общей площади крыши в 1600 квадратных метров.
Местами в республике наблюдается сильный ветер и дождь. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в результате происшествия никто не пострадал.
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