В Донецке украинская ракета пробила крышу жилого дома и застряла в полу

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Украинская ракета пробила крышу частного жилого дома и застряла в полу одной из комнат во время обстрела Донецка. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что ракета застряла в полу гостиной, но не сдетонировала, что спасло хозяйку дома.
Она рассказала агентству, что очень испугалась и до сих не может прийти в себя. По её словам, ракета пробила крышу и врезалась в пол, повредила систему отопления.
По данным Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации за минувшие сутки украинские войска 14 раз обстреляли территорию республики, запустив 43 снаряда. В результате обстрела один мирный житель погиб, ещё один получил ранения. Также были повреждены два жилых дома и два объекта гражданской инфраструктуры.
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Она рассказала агентству, что очень испугалась и до сих не может прийти в себя. По её словам, ракета пробила крышу и врезалась в пол, повредила систему отопления.
По данным Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации за минувшие сутки украинские войска 14 раз обстреляли территорию республики, запустив 43 снаряда. В результате обстрела один мирный житель погиб, ещё один получил ранения. Также были повреждены два жилых дома и два объекта гражданской инфраструктуры.
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Анастасия Чинкова