В Египте четыре вагона поезда сошли с рельсов, пострадали около 150 человек
В Египте четыре вагона поезда сошли с рельсов. Как сообщает портал Masrawy, пострадали около 150 человек.
Авария произошла в районе Эль-Айят провинции Гиза. После схода с рельсов вагоны опрокинулись, движение поездов в направлении Верхнего Египта остановилось.
У пострадавших пассажиров врачи диагностировали переломы и ушибы. Людей доставляют в больницы на машинах скорой помощи и автомобилях местных жителей, большинство принимают медучреждения Эль-Айята и Бени-Суэйфа.
Отмечается, что подсчёт пострадавших и погибших ещё не завершен, на месте работают не менее 50 машин скорой помощи. Правоохранительные органы города выясняют причины инцидента и размер ущерба в результате аварии.
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