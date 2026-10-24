В ЕАО шесть иностранцев погибли при столкновении поезда и микроавтобуса
В Еврейской автономной области шесть человек погибли при столкновении поезда и микроавтобуса. Об этом информирует РЕН ТВ.
Авария произошла на железнодорожном переезде. Именно там пассажирский поезд врезался в автобус особо малого класса. В результате шесть человек погибли. Все погибшие — иностранцы.
Одного из участников столкновения доставили в больницу. Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжёлое. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства происшествия. Правоохранительные органы проводят проверку, а экстренные службы работают на месте аварии.
Ранее сообщалось о похожем инциденте в Кузбассе. Там грузовой поезд протаранил квадроцикл.
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