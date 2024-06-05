В Петербурге двое в масках напали на супругу экс-директора СЗИУ РАНХиГС Шамахова

Фото: iStock/sqback
В Петербурге двое неизвестных в масках напали с ножом на супругу экс-директора Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы (СЗИУ РАНХиГС) Владимира Шамахова. Об этом пишет «Фонтанка».
Отмечается, что инцидент произошел на даче семейной пары в Комарово. У женщины диагностировали проникающие ранения.
В настоящее время она находится в медучреждении. Правоохранительные органы разыскивают преступников. Иные подробности произошедшего не уточняются.
Ранее сообщалось, что Свердловский областной суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела Гафора Гафорзоды и Илеса Бобиева. Они обвиняются в убийстве двух человек и покушении на убийство трех человек во время массовой драки.
Читайте также:
Суд на Урале начал рассматривать дело о массовой драке с двойным убийством
В Ростове идет поиск сбежавшего из СК дагестанского контрактника
Мужчину забили до смерти в массовой драке в Казани
В настоящее время она находится в медучреждении. Правоохранительные органы разыскивают преступников. Иные подробности произошедшего не уточняются.
Ранее сообщалось, что Свердловский областной суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела Гафора Гафорзоды и Илеса Бобиева. Они обвиняются в убийстве двух человек и покушении на убийство трех человек во время массовой драки.
Читайте также:
Суд на Урале начал рассматривать дело о массовой драке с двойным убийством
В Ростове идет поиск сбежавшего из СК дагестанского контрактника
Мужчину забили до смерти в массовой драке в Казани
Екатерина Коршунова