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В Башкирии задержаны подозреваемые избиении подростков в Иглинском районе

23 апреля 2024, 11:58
Фото: istockphoto/nito100

Фото: istockphoto/nito100

В Иглинском районе Башкирии задержаны трое подозреваемых в избиении подростков. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением насилия и угрозой его применения, совершённом группой лиц.


Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Республике Башкортостан, инцидент произошёл 20 апреля на дороге в село Иглино. Фигурантами стали 42-летний бизнесмен, ехавший на иномарке, его 20-летний сын и их 42-летний знакомый. Как установили следователи, водитель автомобиля спровоцировал конфликт с местными подростками по незначительному поводу. После этого он и его пассажиры избили ребят.

В результате пострадали не менее трёх человек. 17-летний парень госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Также пострадала девушка, оказавшаяся неподалёку. Она пыталась снять происходящее на телефон, после чего получила несколько ударов. В настоящее время с задержанными подозреваемыми производятся начальные следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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В Смоленской области задержали подростков за диверсию на железной дороге
ФСБ: под Смоленском задержали троих подростков за поджог релейного шкафа на МЖД
23 апреля 2024, 12:30

Фото: iStock/blinow61

Трое подростков из Смоленской области находятся под стражей по подозрению в поджоге релейного шкафа на железной дороге. Об этом 23 апреля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.
Неизвестные молодые люди 17 апреля совершили поджег на перегоне Гусино — Красное главного хода Московской железной дороги (МЖД). Позднее сотрудники ФСБ РФ и линейного отдела МВД по станции Смоленск выявили подозреваемых.

Оказалось, что нарушители проживают в Краснинском районе и еще не достигли совершеннолетия. После задержания они признались в преступлении и раскрыли детали.

«По словам подростков, они поджгли релейные шкафы за денежное вознаграждение по заказу, полученному в одном из мессенджеров. В настоящее время молодые люди находятся под стражей», — говорится в сообщении.
Сотрудники ФСБ РФ уже передали оперативные материалы в следственные органы. В настоящее время проводится расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента.

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В Карачаево-Черкесии 5 человек объявили в розыск после нападения на полицейских
23 апреля 2024, 12:30

Фото: iStock/gorodenkoff

В РФ объявили в розыск пять человек, которых подозревают в нападении на наряд патрульно-постовой службы в Республике Карачаево-Черкесия. Об этом сообщило в Telegram-канале следственное управление СК России по региону.
Отмечается, что удалось установить причастность к обстрелу силовиков Руслана и Ахмата Элькановых, Руслана Семенова, Казбека Джазаева, и Владимира Аверьянова. Виновные покинули место происшествия и скрываются от следствия.

Нападение на силовиков произошло ночью 22 апреля на улице Базарной в Карачаевске. Мужчины открыли огонь по полицейским. После этого они скрылись, забрав их табельное оружие и боеприпасы. Один сотрудник полиции попал в больницу. Двое полицейских погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям.

Ранее росгвардейцы из Чечни угрожали автоматами полицейским, требуя отдать им министра МЧС Алихана Цакаева, задержанного за езду по встречке и оскорбление сотрудников МВД. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно, что перевозили убившие полицейского украинские военные
«Страна»: военные ВСУ, убившие полицейского в Виннице, перевозили боеприпасы
23 апреля 2024, 12:02

Фото: iStock/olegda88

Военнослужащие ВСУ Валерий Василаке и его сын Виталий, которые расстреляли полицейских на блокпосту в Винницкой области, перевозили большое число боеприпасов. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на местную прокуратуру.
Оказалось, что мужчины перевозили 100 гранат, 100 запалов к ним и 25 тысяч патронов. Военнослужащие ВСУ после расстрела полицейских выбросили оружие в водоём.

При этом младший Василаке в суде заявил, что гранат было меньше. Всего, по его словам, было два ящика гранат. В каждом из них было 10 штук. Он также объяснил, что они планировали спрятать боеприпасы дома.

Напомним, группа мужчин в военной форме застрелила сотрудника полиции на блокпосту в Винницкой области. Затем автомобиль, на котором они покинули место происшествия, был замечен в Одесской области. После этого полиция начала операцию по перехвату преступников. Преступников задержали.

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#всу
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В Луховицах потушили лесной пожар
23 апреля 2024, 11:54

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Пожар вспыхнул на территории Чернореченского участкового лесничества в трёх километрах от города Луховицы, о возгорании в экстренные службы сообщили местные жители, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Сообщение о пожаре поступило вечером 22 апреля. Первоначально площадь возгорания составляла 0,08 га, но из-за сильного ветра огонь быстро распространился на площадь до 0,1 га», — говорится в сообщении.
На тушение были направлены девять работников лесопожарных служб с четырьмя единицами техники. Для того, чтобы потушить пожар, специалистам потребовалось 50 минут.

В региональном Комлесхозе отметили, что пожар был низовым, а причиной возгорания стал человеческий фактор. В ведомстве также напомнили, что при обнаружении пожара в лесу следует немедленно позвонить по единому номеру 112 или на горячую линию лесной охраны: 7-800-100-94-00.

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Мигрант оскорбил и попытался задавить чемпионку мира по ММА в Челябинске
23 апреля 2024, 11:43

Фото: iStock/Yingko

В Челябинске уроженец Таджикистана оскорбил и попытался переехать на автомобиле чемпионку мира по ММА Ирину Алексееву. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, мигрант Исломиддин был возмущён внешним видом девушек, которые катались на велосипедах. Он подъехал к ним на автомобиле и начал делать замечания в неподобающей форме. Наткнувшись на негативную реакцию спортсменок, мужчина попытался переехать одну из велосипедисток на автомобиле. Ей оказалась 33-летняя чемпионка UFC Ирина Алексеева.

Девушки не стали разбираться самостоятельно, они сняли обидчика на камеру и отправились в полицию писать заявление. Делом уже заинтересовался глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин.

Мигранта быстро задержали. Он уже записал извинение перед всеми девушками Челябинска. Однако теперь, очевидно, он отправится на родину.

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На вечеринке китайской молодежи под угрозой пистолета изнасиловали девушку
В Петербурге за изнасилование девушки на вечеринке задержали студента из Китая
23 апреля 2024, 11:33

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы расследуют случай изнасилования 24-летней гражданки Китая, сообщает «Фонтанка.ру».
Инцидент произошел в ночь на 22 апреля в коттеджном поселке, где молодые уроженцы Китая собрались на вечеринку.

Один из присутствующих привел с собой девушку, которая после окончания вечеринки ушла на второй этаж для отдыха. Пока молодой человек спал, 20-летний студент забрался в ее комнату и начал приставать к ней. Под угрозой пистолета он жестоко избил и затем совершил изнасилование.

В конце полового акта молодой человек произвел выстрел в окно, используя ракетницу вместо пистолета. Шум от выстрела привлек внимание других студентов, которые задержали преступника. На данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Стали известны новые подробности задержания главы МЧС Чечни Цакаева
23 апреля 2024, 11:20

Фото: istockphoto/artolympic

Росгвардейцы из Чечни угрожали автоматами полицейским, требуя отдать им министра МЧС Алихана Цакаева, задержанного за езду по встречке и оскорбление сотрудников МВД. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что после задержания генерал-майора Алихана Цакаева, его доставили в помещение ФКПП. Там он грубо оскорблял сотрудников полиции. Кроме того, два раза ударил полицейских. Старшему сержанту попал ногой в живот, а старшему лейтенанту ударил ногой по колену.

По данным канала, через некоторое время на ФКПП «Герзельский мост» приехали неизвестные вооруженные лица. По предварительным данным, это были бойцы Росгвардии Чечни, которые потребовали выдать им генерал-майора Алихана Цакаева и его джип под угрозой применения насилия. Один из них несколько раз ударил полицейского, а другие специально демонстрировали свои автоматы. Отмечается, что к КПП на служебной «Шкоде» приехал сотрудник дпс из Чечни. Он хотел забрать машину Цакаева, чтобы выписать на него протокол за нарушение правил ПДД.

Полицейские подчинились. Генерал-майор Алихан Цакаев сел в свой джип и уехал в сопровождении силовиков. Отмечается, что из-за ситуации глава управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу начал проведение служебной проверки. Действия министра МЧС могут попасть сразу под две статьи — оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти. Действия росгвардейцев могут попасть под статью о превышении должностных полномочий.

После случившегося глава Чечни Рамзан Кадыров назвал произошедшее провокацией и потребовал уволить сотрудников МВД Дагестана, которые задержали министра. Глава Дагестана заявил, что «Герзельский мост» это федеральный пост и отношения к МВД Дагестана не имеет.

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#полицейские
#отношения
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Семью мигрантов, сын которых сломал руку сверстнику, депортировали из РФ
Семью мигрантов депортировали из РФ после драки их сына в школе во Владивостоке
23 апреля 2024, 10:44

Фото: iStock/Michał Chodyra

Родителей ребенка, сломавшего руку сверстнику во Владивостоке, депортировали из России. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на мать пострадавшего мальчика.
Отмечается, что в начале апреля третьеклассник избил сверстника с астмой, а также сломал ему две кости на руке. Драка между детьми завязалась во время игры. Кроме того, после случившегося ребенку пришлось временно отказаться от игры на барабанах из-за травмы. Это негативно сказалось на его здоровье.

Мать мальчика рассказала, что семья Феди снимала комнату у мужчины. Ни каких документов у них не было. Она пояснила, что они незаконно пересекли границу. Кое-как нашли работу и пристроили мальчика в школу, в которой не раз просили принести подтверждающие регистрацию документы, но мать откладывала это на потом.

Суд депортировал семью. Мать Феди в суде заявила, что оплатит некоторые расходы на лечение пострадавшего. Однако после высылки из России она перестала выходить на связь.

Ранее сообщалось, что 15-летний ученик финно-угорской школы им. Элиаса Лённрота зашёл к ровеснице из гимназии № 17, у которой уже была в гостях 17-летняя студентка Колледжа культуры. Без видимых причин схватил нож и нанёс девушкам множественные ранения. Обе девушки были госпитализированы. У них диагностированы множественные проникающие колото-резаные раны головы, шеи и рук. Сейчас пациентки находятся под наблюдением врачей, их жизни ничто не угрожает. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#драка
#семья
#документы
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На складе в Химках вспыхнул пожар
23 апреля 2024, 10:35

Фото: iStock/Distortion Media

Пожар произошёл в нежилом строении на Рабочей улице в Химках, по данным Telegram-канала «МК», горит склад с пиломатериалами.
Клубы дыма от пожара видны из разных районов города. На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Информация о площади поджара, а также о причинах его возникновения пока не поступала.

Ранее сообщалось, что в Дмитрове жители дома помогли женщине и её кошке выбраться из горящей квартиры. Очевидцы растянули под окнами плед, чтобы их соседка могла прыгнуть с четвёртого этажа. Они начали проводить «спасательную операцию» ещё до приезда пожарных. В сейчас спасённая от огня женщина находится в больнице с подозрением на перелом позвоночника, так как при падении она ударилась об землю.

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#химки
#пожар
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