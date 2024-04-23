В Башкирии задержаны подозреваемые избиении подростков в Иглинском районе

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В Иглинском районе Башкирии задержаны трое подозреваемых в избиении подростков. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением насилия и угрозой его применения, совершённом группой лиц.
Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Республике Башкортостан, инцидент произошёл 20 апреля на дороге в село Иглино. Фигурантами стали 42-летний бизнесмен, ехавший на иномарке, его 20-летний сын и их 42-летний знакомый. Как установили следователи, водитель автомобиля спровоцировал конфликт с местными подростками по незначительному поводу. После этого он и его пассажиры избили ребят.
В результате пострадали не менее трёх человек. 17-летний парень госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Также пострадала девушка, оказавшаяся неподалёку. Она пыталась снять происходящее на телефон, после чего получила несколько ударов. В настоящее время с задержанными подозреваемыми производятся начальные следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
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