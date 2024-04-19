Житель Забайкалья избил подругу из-за ревности к кукле

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Житель города Нерчинск в Забайкальском крае избил свою сожительницу из ревности. Дело, в общем-то, житейское, но объектом, вызвавшим недовольство ревнивца, стала ростовая кукла.
Инцидент произошёл на дне рождения потерпевшей, передаёт пресс-служба Нерчинского районного суда. Во время празднования именинница станцевала с куклой, изготовленной в рост человека. Это крайне не понравилось её подвыпившему сожителю. Он отшвырнул куклу в сторону и нанёс женщине несколько ударов по голове и лицу. За внучку вступилась бабушка пострадавшей, тогда взбешённый ревнивец отлупил и её.
Во время судебного заседания забайкалец полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Потерпевшие заявили, что уже простили агрессора, помирились с ним и попросили суд не наказывать его. Подсудимый был приговорён к шести месяцам ограничения свободы.
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Александр Бойцов